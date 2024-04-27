العالم اليوم - صلاح في فيديو بعد المشادة مع كلوب.. "إذا تكلمت ستشتعل النار"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 07:21 مساءً - في أول تعليق له على المشادات الكلامية التي حدثت بينه وبين مدربه الألماني يورغن كلوب في فريق ليفربول الإنجليزي، قال صلاح "إذا تحدث اليوم ستشعل النار".

وأكد صحفيين كانوا داخل المنطقة المختلطة خلال مباراة وست هام يونايتد وليفربول، أن محمد صلاح رفض التعليق بشكل واضح على الواقعة التي حدث خلال المباراة. وأظهر مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" النجم المصري محمد صلاح خلال مروره أمام الصحفيين وهو يقول "إذا تكلمت اليوم ستشتعل النار" من جانبه علق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على المشادة الكلامية بينه وبين محمد صلاح خلال المباراة. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كلوب قوله ردا على سؤال بشأن ما دار بينه والنجم المصري: "لا لا أستطيع أن أقول ما قيل. لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس حول الحادث). بالنسبة لي، لقد انتهى الأمر." وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدرّبه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

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