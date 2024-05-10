بطولة روما: نادال يعبر إلى الدور الثاني

بطولة روما: نادال يعبر إلى الدور الثانيتأهل الإسباني المخضرم رافاييل نادال، المصنف الأول عالميا سابقا، إلى الدور الثاني من بطولة روما للأساتذة للتنس ذات الألف نقطة بعد فوزه الصعب اليوم في الدور الأول للمسابقة بمجموعتين لواحدة على حساب البلجيكي زيزو بيرغس الصاعد من الأدوار التأهيلية.

ونجح نادال في قلب تأخره في المجموعة الأولى والتي خسرها بواقع (4 ـ 6) إلى فوز بمجموعتين متتاليتين بواقع (6 ـ 3 و6 ـ 4) في مباراة ماراثونية استمرت نحو ثلاث ساعات.

وسيلتقي نادال، المتوج بلقب بطولة روما 10 مرات كان آخرها عام 2021، في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف التاسع عالميا.

وعاد الماتادور الإسباني إلى بطولة روما بعد غياب دام نحو عامين منذ 2022 بسبب الإصابة التي أثرت كثيرا في مشواره الاحترافي وأبعدته تقريبا عن الموسم الماضي بأكمله، وتسببت في تراجعه إلى المركز 305 عالميا حاليا.

وفي منافسات السيدات، تأهلت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة الثالثة عالميا، إلى الدور الثالث بتغلبها على البولندية ماجدلينا فرش بمجموعتين دون رد بواقع (6 ـ 3 و6 ـ 3).

وصعدت أيضا إلى الدور ذاته، مواطنتها ماديسون كيز المصنفة السادسة عشرة بفوزها على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6 ـ صفر، و4 ـ 6، و6 ـ 3).

كما تأهلت اللاعبة الصينية تشينوين تشنغ المصنفة السابعة عالميا بتغلبها على الأمريكية شلبي روجرز بمجموعتين دون رد بواقع (6 ـ 2، و6 ـ صفر).

بدورها، حجزت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، مقعدا لها في الدور الثالث بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بواقع (6 ـ 2، و6 ـ 3).