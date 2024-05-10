انت الأن تتابع خبر "ليلى عبد اللطيف افتتحت توقعاتها بالدموع والحزن الشديد"..ماسيحدث في الايام القادمة هي الأسواء لم يشهدها العالم بأسره من قبل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعات ليلى عبد اللطيف بينت ليلى عبد اللطيف التوقع بشأن حدوث الكثير من الأزمات وأيضًا الكوارث، إذ أنها سرحت بأنه يوجد حدث مفزع في سنة 2024 ولابد على كل الأشخاص أن يقوموا بتخزين الغذاء، بالإضافة إلى تخزين الدواء أيضًا لكي يستعدوا لذلك الحدث. وتوجد شخصية سياسية معروفة جدًا وأيضًا مشهورة للغاية سوف تغتال، ومن ثم سوف ينتشر الفيروس الجديد.

وتلك المرة سوف ينتشر بين كل المواشي وسوف يكون هناك زيادة بالأسعار الخاصة بكل من اللحوم والدواجن في مختلف الدول التي انتشر بها ذلك الفيروس. هذا بجانب أن هناك سيكون زلازل مدمرة في الكثير من الأماكن وسوف يكون هناك أمراض جديدة أخرى. كما أنه سوف يتم شيوع الجوع وسوف يكون هناك سوء تغذية في الكثير من الدول بالتحديد أفريقيا بالإضافة إلى السودان وغانا وآسيا وأفغانستان.

ليلى عبد اللطيف تكشف توقعات مخيفة لموسم الشتاء في العام الحالي تحذر ليلى عبد اللطيف، الخبيرة في مجال الطقس والتنبؤات الجوية، من خطورة موسم الشتاء في العام الحالي وتتوقع حدوث العديد من الوفيات في العديد من الدول. يعود ذلك إلى موجات البرد القارسة، بالإضافة إلى السلوكيات غير المتوقعة التي قد تحدث في العديد من البلدان العربية والأجنبية.

ولا يقتصر التحذير على ذلك فحسب، بل تتوقع ليلى أيضًا ارتفاع عدد الحرائق، ومعظمها قد يكون ناتجًا عن عمليات متعمدة.

تحذير من موجات البرد القارسة

تشير ليلى عبد اللطيف إلى أن موجات البرد القارسة ستكون سببًا رئيسيًا في العديد من الوفيات خلال موسم الشتاء. ومن المتوقع أن تشهد العديد من الدول درجات حرارة منخفضة جدًا، مما يؤدي إلى تجمد الجسم وحدوث حالات الإغماء والوفاة. ولذلك، تنصح ليلى بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتدفئة والحماية من البرد القارس، مثل ارتداء الملابس الدافئة وتجنب الخروج في ساعات الليل المتأخرة.

السلوكيات غير المتوقعة في البلدان العربية والأجنبية

بالإضافة إلى موجات البرد القارسة، تشير ليلى عبد اللطيف إلى أنها تتوقع حدوث سلوكيات غير متوقعة في العديد من البلدان العربية والأجنبية خلال موسم الشتاء.

قد تشهد بعض الدول زيادة في حوادث السير بسبب الطرق الملتجئة والجليد المتراكم. كما قد تشهد بعض البلدان تزايدًا في حوادث الغرق بسبب تجمد البحيرات والأنهار. ولذلك، تنصح ليلى السكان بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة المتعلقة بالطقس السيئ.

زيادة عدد الحرائق المتعمدة