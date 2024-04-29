العالم اليوم - "الإسلامي للتنمية" يمول مشاريع في تركيا بـ 6.3 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 04:25 مساءً - أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، حصول بلاده على تمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، حول زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية والتي تتزامن مع الذكرى الـ 50 لتأسيسه.

الوزير التركي أضاف أن "الإسلامي للتنمية" صادق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطتها في تركيا للفترة 2024-2026.

وبموجب الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها من قبل شيمشك ورئيس "الإسلامي للتنمية" سليمان الجاسر، سيقوم البنك بتمويل مشاريع في تركيا بقيمة 6.3 مليارات دولار.

وأكد أن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل "الإسلامي للتنمية"، تتركز في الدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.

وفي سياق متصل، أشار شيمشك إلى تمويل "الإسلامي للتنمية" مشاريع بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "الإسلامي للتنمية" بعد قرابة أسبوعين من إعلان شيمشك عن التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لتمويل البلاد بـ 18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.