العالم اليوم - افتتاح معرض أبوظبي للكتاب.. ومصر ضيف الشرف

انتم الان تتابعون خبر افتتاح معرض أبوظبي للكتاب.. ومصر ضيف الشرف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 05:22 مساءً - انطلقت الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الاثنين، تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم"، بمشاركة 1350 ناشرا من 90 دولة منها 12 دولة تشارك لأول مرة.

وتحل مصر ضيف شرف للمعرض الممتد حتى الخامس من مايو، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فيما اختير الأديب المصري الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

الجناح المصري

قالت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، إن الجناح المصري صُمم بشكل يبرز عراقة هذا البلد وتاريخه، وتشارك داخله قطاعات الوزارة كافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية.

أما برنامج "الشخصية المحورية" فيشمل إطلاق سلسلة جديدة للروايات المصورة لأعمال نجيب محفوظ، وطاولة مستديرة عن تأثير الأديب المصري على الأجيال الجديدة من الروائيين العرب بعنوان "نجيب محفوظ.. الأحفاد والرواية الجديدة"، وجلسة بعنوان "نجيب محفوظ على الشاشة" عن أبرز أعماله التي تحولت إلى أفلام.

البرنامج الثقافي للمعرض

وقال مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب سعيد حمدان الطنيجي: "يقدم المعرض هذا العام برنامجا ثقافيا متنوعا يشتمل على الجلسات والندوات والحوارات الثقافية والمعرفية التي يشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين والمبدعين في مختلف الحقول".

ويشمل برنامج المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية أكثرمن ألفي نشاط موزعة على 5 أقسام، هي "أستلهم" و"أبدع" و"أتعلم" و"أتطور" و"أستكشف".

ومن أبرز هذه الأنشطة جلسة بعنوان "دور اليونسكو في تعزيز التراث الثقافي الإنساني في المنطقة العربية - دولة الإمارات نموذجا"، ومحاضرة عن "أثر الحضارة الإسلامية على العالم" يلقيها الأكاديمي والمحلل السياسي الأمريكي روي كاساجراندا، وندوة عن حياة وإنجازات رائد الأعمال الكويتي الراحل محمد الشارخ.

وينظم المعرض الثلاثاء حفلا لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثامنة عشرة.

برنامج المناظرات

ويستحدث المعرض لأول مرة "برنامج المناظرات" الذي يتضمن 3 مناظرات تتناول موضوعات جدلية معاصرة، كما ينظم النسخة الثانية من "بودكاست من أبوظبي" الذي يستضيف مجموعة من أشهر مقدمي البودكاستفي المنطقة العربية.

ويشكل "البرنامج المهني" بالمعرض فرصة للكُتاب والناشرين لتطوير مهاراتهم، واكتساب المزيد من الخبرات عبر مجموعة من ورش العمل والندوات المتخصصة عن الذكاء الاصطناعي والنشر الصوتي.

ويستضيف المعرض مجموعة من الكتاب والشعراء والإعلاميين منبينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد، والمعمارية اللبنانية لينا الغطمة، والممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، والإماراتي حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، والفنانة المصرية إسعاد يونس.