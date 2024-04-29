نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تحتج لدى كندا بسبب شعارات اعتبرتها انفصالية في فعالية حضرها ترودو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الهند عن احتجاجها الشديد لكندا بسبب ما اعتبرته شعارات انفصالية في إحدى الفعاليات التي أقيمت في تورونتو بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن شعارات الانفصاليين الذين يدعون إلى إنشاء دولة "خالستان" المستقلة رفعت خلال الفعالية التي حضرها رئيس الوزراء الكندي.

وأعلنت الوزارة أنه "تم استدعاء نائب سفير كندا (في نيودلهي) إلى وزارة الخارجية اليوم على خلفية نشر شعارات انفصالية حول خالستان في فعالية تحدث فيها رئيس وزراء كندا شخصيا".

وأضافت في بيان أن "الحكومة الهندية أعربت عن قلقها العميق واحتجاجها القوي على السماح بمثل هذه الأعمال المزعجة في هذه الفعالية، مشيرة إلى أن "هذا يوضح مرة أخرى المجال السياسي الممنوح للانفصالية والتطرف والعنف في كندا".

كما أكدت وزارة الخارجية الهندية، أن مثل هذه التصريحات "لا تؤثر فقط على العلاقات الهندية الكندية، بل تساهم أيضا في خلق جو من العنف والجريمة في كندا على حساب مواطنيها".