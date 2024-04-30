العالم اليوم - آخر تطورات "صفقة التهدئة" في غزة.. وفد "حماس" يغادر القاهرة

انتم الان تتابعون خبر آخر تطورات "صفقة التهدئة" في غزة.. وفد "حماس" يغادر القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:28 صباحاً - أفادت مصادر مصرية، اليوم الثلاثاء، بأن وفد حركة "حماس" غادر القاهرة، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

وكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، عن طبيعة المقترح المقدم لحركة "حماس" للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس" فقد أوضح كاميرون خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوما، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات، وقدم العرض الجديد بعدما أصرّت "حماس" في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.

مصر تعلق على مقترح "هدنة غزة"

عبّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، عن تفاؤل بلاده بشأن مقترح الهدنة في قطاع غزة.

ونقلت "رويترز" عن شكري قوله إن القاهرة تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وكذلك من حركة "حماس".

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في الرياض بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والذي اعتبر أن الحرب حولت إسرائيل إلى دولة منبوذة، على حد وصفه.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق إن على "حماس" أن تقرر بسرعة بشأن مقترح الهدنة الذي وصفه بأنه سخي للغاية، داعيا الحركة إلى اتخاذ ما سماه القرار الصحيح.