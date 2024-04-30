العالم اليوم - الطلب العالمي على الذهب يحقق قفزة في الربع الأول من 2024

انتم الان تتابعون خبر الطلب العالمي على الذهب يحقق قفزة في الربع الأول من 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:28 مساءً - قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن -مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين- إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأونصة.

وانخفض الطلب، باستبعاد التعاملات خارج البورصة، خمسة بالمئة إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات اثنين في المئة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في 2022 و2023، 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي وبزيادة 69 بالمئة عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، ثلاثة بالمئة إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا. وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68 بالمئة إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام.

وفيما يتعلق بالإمدادات، ارتفع إنتاج المناجم أربعة بالمئة إلى 893 طنا، وهو رقم قياسي لربع أول، وزادت إعادة التدوير 12 بالمئة إلى 351 طنا لتسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.