العالم اليوم - بأعراض مفاجئة.. فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين

انتم الان تتابعون خبر بأعراض مفاجئة.. فيروس شديد العدوى يهدد سفينتين أميركيتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:21 مساءً - تحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حالتين منفصلتين لانتشار فيروس "نورو" على متن سفينتين سياحيتين أميركيتين، بعد ورود تقارير عن ركاب يعانون من أعراض الفيروس بشدة.

وأبلغ ما يقرب من 67 من أصل 1993 راكبا على متن السفينة "راديانس أوف ذا سي" عن إصابتهم بالمرض، أثناء رحلتها من تامبا إلى لوس أنجلوس بين 8 و22 أبريل، كما أبلغ اثنان آخران من أفراد الطاقم عن المرض.

وكانت الأعراض السائدة التي أبلغ عنها المصابون بالفيروس هي الإسهال والقيء، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

كما أبلغ ما يقرب من 94 من أصل 2532 راكبا على متن سفينة "سافير برنسس" عن أعراض مماثلة أثناء رحلتها من لوس أنجلوس إلى جنوب المحيط الهادئ، التي بدأت في 5 أبريل ومن المقرر أن تنتهي في 7 مايو.

كما أبلغ 20 فردا إضافيا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 1066، عن ظهور أعراض عليهم أيضا.

ما هو "نورو"؟