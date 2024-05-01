نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيول تجتاح مناطق عديدة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاحت السيول الغزيرة اليوم الثلاثاء مناطق عدة في لبنان، ودخلت إلى مستشفى "السيدة" في جونية، حيث طالت قسم الطوارئ داخل المستشفى.

وتسببت الأمطار بإغراق موقف السيارات قرب مستشفى "السيدة"، ما أدى إلى فوضى عارمة في المكان.

هذا وشهدت منطقة جونية - حريصا (شمال العاصمة بيروت) سيولا كبيرة جراء تساقط الأمطار الغزيرة، مما أعاق حركة السير.

وفي الشمال الشرقي للبنان، غرقت شوارع وطرقات منطقة اليمونة بالسيول أيضا.

وأظهرت مقاطع فيديو مواطنين عالقين في أحد الشوارع إثر جريان المياه بشكل كبير.

هذا و توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

هذا ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والداخلية، مع احتمال تساقط حبات البرد، ويحذر من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق خلال فترة ما قبل الظهر، وتخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس إلى غائم جزئيا.