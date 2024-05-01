نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرطة نيويورك تدخل حرم جامعة كولومبيا وتصل لمبنى يحتلّه طلاب مؤيدون للفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت شرطة نيويورك مساء أمس الثلاثاء حرم جامعة كولومبيا ووصلت إلى مبنى يتحصّن فيه منذ ليل الإثنين طلاب مؤيّدون للفلسطينيين احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وبحسب المراسلين، فإنّ عشرات الأشخاص كانوا حول مبنى «هاملتون هول» الواقع داخل حرم جامعة كولومبيا في وسط مدينة نيويورك عندما وصلت الشرطة وبدأت بدفع المتظاهرين إلى الخارج، قبل أن تقترب شاحنة من المبنى ويتسلّق شرطيون سلّمًا لدخول المبنى عبر إحدى نوافذه.