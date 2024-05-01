العالم اليوم - نعمت شفيق تطلب من شرطة نيويورك البقاء داخل جامعة كولومبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 06:28 صباحاً - طلبت رئيس جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق من شرطة نيويورك البقاء في الحرك الجامعي حتة السابع عشر من مايو.

وذكرت وسائل إعلام أميركية إن رئيسة الجامعة بعثت رسالة إلى شرطة نيويورك، طلبت فيها الحفاظ على وجودها في الحرك الجامعي حتى 17 مايو- بعد يومين من بدء الدراسة- "للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء المعسكرات"، وفقًا لرسالة أرسلها رئيس الجامعة مينوش شفيق إلى شرطة نيويورك.

وجرى إرسال الرسالة إلى نائب مفوض شرطة نيويورك مايكل غربر في وقت سابق من يوم الثلاثاء لمطالبة الشرطة رسميًا بإخلاء مخيم كبير للمتظاهرين وهاميلتون هول، وهو مبنى جامعي احتله الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة.

ودخلت شرطة نيويورك مساء الثلاثاء حرم جامعة كولومبيا حيث بدأت بإخلاء مبنى تحصّن فيه منذ مساء الإثنين طلاب مؤيّدون للفلسطينيين احتجاجاً منهم على الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وشاهد المراسلون شاحنة للشرطة مزوّدة بسلّم تقترب من مبنى "هاملتون هول" الذي احتلّه عشرات المحتجّين مساء الإثنين. ووقفت الشاحنة بسلّمها أمام إحدى نوافذ المبنى ليدخل من هذه النافذة الواحد تلو الآخر عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

ويقع الحرم الجامعي الضخم لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة شمالي حيّ مانهاتن في وسط مدينة نيويورك.

وقرابة الساعة 21,30 (01,30 الأربعاء ت غ) دخلت الشرطة حرم الجامعة التي أصبحت مركز الحراك الطالبي المناصر للقضية الفلسطينية والمناهض للحرب التي تخوضها إسرائيل على غزة.

وعلى حسابهم في تطبيق إنستغرام، ندّد المتظاهرون بـ"اقتحام" الشرطة للحرم الجامعي لإخراجهم من "قاعة هاميلتون" التي أطلقوا عليها اسم "قاعة هند" تكريماً لطفلة فلسطينية قضت في الحرب في غزة وهي لم تزل في السادسة من عمرها.