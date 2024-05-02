العالم اليوم - أسعار الذهب الأسود تتراجع إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مايو 2024 12:24 صباحاً - انخفضت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في أن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قريبا قد تعزز الطلب على الخام

تحركات الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بواقع 2.89 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل عند التسوية.

ويقل ذلك نحو خمسة بالمئة عن مستوى إغلاق عقد برنت لشهر يونيو أمس الثلاثاء عندما كان لا يزال شهر أقرب استحقاق، وهو ما سيكون أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لشهر أقرب استحقاق منذ أكتوبر 2023.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 2.93 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 79 دولارا للبرميل.

وهذا أدنى إغلاق للخامين منذ 12 مارس ودفعهما أيضا إلى موجة بيع لأول مرة منذ ديسمبر 2023.

وفي أسواق الطاقة الأخرى، أغلقت العقود الآجلة للديزل الأميركي عند أدنى مستوياتها منذ يوليو 2023، في حين استقرت العقود الآجلة للبنزين الأميركي عند أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل.

ويأتي ذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.1 مليون برميل ومع زيادة مقدارها 4.9 مليون برميل وردت في بيانات من معهد البترول الأميركي.

وفي الولايات المتحدة، أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة بلا تغيير في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، الثابت منذ يوليو 2023.

وفي حين أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، فقد حذر من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخير.