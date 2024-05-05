الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 07:32 مساءً - قال مسؤول إسرائيلي ومصدر بقناة الجزيرة لرويترز إن الشرطة الإسرائيلية داهمت اليوم الأحد غرفة فندقية في القدس تستخدمه القناة القطرية مكتبا لها وذلك في أعقاب صدور قرار حكومي بإغلاق مكتب القناة.

وأظهر مقطع مصور منشور عبر الإنترنت ضباطا بملابس مدنية يفككون معدات تصوير في غرفة فندق. وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.

لطالما أثارت قناة الجزيرة، وهي شبكة إخبارية مقرها قطر واتُخذ قرار بإغلاقها في إسرائيل الأحد، غضب الدولة العبرية خصوصًا بعدما سلّطت تغطيتها للحرب في غزة الضوء على محنة الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن حكومته صوّتت "بالإجماع" الأحد على إغلاق قناة الجزيرة في الدولة العبرية، وهي من وسائل الإعلام القليلة التي لا تزال تعمل في قطاع غزة المحاصر، مستندًا بذلك إلى قانون طوارئ صدر مؤخرًا.

وفي ما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها الشبكة الإخبارية العملاقة، والتي خصّها نتنياهو بالذكر في أحدث جولة من الخلاف الطويل الأمد معها والذي بدأ قبل وقت طويل من الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي.