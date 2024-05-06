العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقصف منطقتين طالب بإخلائهما في رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 05:18 مساءً - أعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقتين في رفح سبق أن طلب الجيش صباحا من السكان إخلائهما.

وقال مسؤول الإعلام في الدفاع المدني أحمد رضوان، لوكالة فرانس برس، إن المناطق المستهدفة "بالقرب من محيط مطار غزة الدولي ومنطقة الشوكة وأبو حلاوة ومنطقة شارع صلاح الدين وحي السلام".

وأكد أسامة الكحلوت، من غرفة طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "القصف حاليا في المناطق الشرقية لمحافظة رفح".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على القصف لكنه كان قد أمر في وقت سابق الأحد سكان حيي الشوكة والسلام بإخلائهما والانتقال إلى مناطق "آمنة".

وأكد المواطن يعقوب الشيخ سلامة، البالغ من العمر 30 عاما، وجود "قصف متواصل وعنيف في مختلف المناطق الشرقية الذي طلب الجيش الإسرائيلي إخلائها مثل حي السلام ومنطقة الشوكة وأبو حلاوة".

وأشار إلى أن القصف "عبارة عن انفجارات ضخمة جدا وأصوات القصف المدفعي والجوي مرعب"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف سلامة أن القصف سبب "رعبا للأطفال والنساء بعدما أصبحوا مشردين ولا يعلمون إلى أين يذهبون".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية شنت "أحزمة نارية" عنيفة على مدينة رفح.

وكانت حركة حماس أكدت في بيان اليوم "أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في كل مناطق قطاع غزة وحتى رفح لم تسلم طوال الفترة الماضية من عمليات القصف والتدمير".

كذلك أكد التلفزيون الفلسطيني أن "القوات الإسرائيلية شنت غارات شرقي رفح مشيرة إلى أن الغارات تحدث "الآن".