أوكرانيا تعلن اعتقال ضابطي يشتبه في تخطيطهما لمحاولة اغتيال الرئيس زيلينسكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 07:28 مساءً - أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ضابطي أمن يُشتبه في تخطيطهما لاغتيال الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولين كبار آخرين في البلاد.

وذكرت سلطات الأمن - في بيان اليوم - أنها فككت شبكة من العملاء تابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، كانوا يعدون لاغتيال الرئيس الأوكراني.

وأضافت أن مسؤولين رفيعي المستوى آخرين في المجالين العسكري والسياسي كانوا مستهدفين أيضًا، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، كيريلو بودانوف، مشيرا إلى أن المشتبه بهما شخصان برتبة كولونيل عقيد من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولى أمن المسؤولين الحكوميين.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم أن الجيش الروسي قصفت 17 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية؛ مما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكر بروكودين - في تصريح أذاعته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الروس هاجموا بلدات أنتونيفكا وإيفانيفكا وبلاهوفيشتشينسكي ودنيبروفسكي وتوكاريفكا وإنجينيرن وسادوف وبريوزيرني وستانيسلاف وكيزوميس وفيليتينسكي وبيريسلاف وريسبوبليكانيتس ونوفولكساندريفكا وتشيرفوني ماياك وخيرسون".

وأضاف أن الهجوم الروسي الأخير ألحق أضرارًا بمبنيين سكنيين و16 منزلًا خاصًا، كما تعرض مبنى إداري وخط أنابيب غاز وسيارات مدنية لإطلاق النار.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لديها الحق في ضرب المنشآت البريطانية في أوكرانيا وخارجها، إذا تحققت تهديدات لندن بأن كييف قد تشن هجمات بأسلحة بريطانية على الأراضي الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "إذا تم تنفيذ مثل هذا السيناريو، فإن روسيا تحتفظ بالحق في الرد وفقا لذلك، أي اعتبار المنشآت البريطانية الموجودة في أوكرانيا وخارج حدودها أهدافا مثل منشآت عسكرية وأسلحة وما إلى ذلك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووصفت الدبلوماسية الروسية تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن لندن اعتبرت أنه من المشروع لنظام كييف استخدام الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية بأنه "أمر جنوني تماما".

وقالت زاخاروفا: "هذا البيان ليس غير شرعي فحسب، بل غير منطقي أيضا، لأن بريطانيا نفسها أعلنت عكس ذلك حرفيا منذ وقت ليس ببعيد".

وتابعت: "أنتم تتذكرون كيف تطور الجدل، ظهر هذا البيان لأول مرة في موجز الأخبار لوكالة أنباء بريطانية.. ثم بعد بقائه هناك لمدة ساعتين، تمت إزالته وتمت إزالة المقال بأكمله الذي يتضمن تصريحات كاميرون".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت، أمس الإثنين، سفير بريطانيا لدى روسيا نايجل كيسي، وتم التعبير له عن احتجاج قوي على تصريح كاميرون الأخير حول حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

وفي سياق متصل وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء حفل تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية، وتسلم مهامه رسميا، مرسوم استقالة الحكومة الروسية.