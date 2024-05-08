العالم اليوم - 262 مليون درهم إيرادات "بريسايت" في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 262 مليون درهم إيرادات "بريسايت" في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 07:21 صباحاً - أعلنت شركة بريسايت، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن نتائج الربع السنوي الأول للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، وسط نمو قوي في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي.

وقالت بريسايت، في إفصاح على الموقع الرسمي للسوق، إنها حققت صافي ربح قدره 95.9 مليون درهم في الربع الأول من 2024، مقارنة مع صافي ربح قدره 72.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 32.5 بالمئة.

وسجلت إيرادات بواقع 262.1 مليون درهم مقارنة مع 226.2 مليون درهم في الربع الأول من 2023، وبنسبة نمو 16 بالمئة على أساس سنوي.

التوجه والتوقعات

توقعت بريسايت نموا سنويا مركبا في الإيرادات يتراوح بين 17 بالمئة و23 بالمئة، ونموا سنويا في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واستهلاك الدين بنسبة 15 - 20 بالمئة، والنمو السنوي في صافي الأرباح بعد الضرائب من 10 - 15 بالمئة.

النقاط التشغيلية البارزة

أحرزت بريسايت تقدما مستمرا عبر أهدافها الاستراتيجية خلال الربع مع اتفاقيات وشراكات محلية ودولية جديدة ومزيد من الاستثمار في العروض السنوية المضمونة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وإصدارات الجيل القادم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المحسنة للمنتجات الحالية. تضمنت بعض النقاط البارزة:

عقد جديد متعدد السنوات مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتطوير منصطة وطنية للذكاء الاصطناعي للتوظيف. وستشمل المنصة تحليلات متوقعة تركز على تحسين مهارات القوى العاملة الإماراتية وزيادة فرص العمل في الأدوار المتخصصة والفنية للمواطنين الإماراتيين في الإمارات.

مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشركة رأس الخيمة للاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة العامة وتحسين الخدمات العامة في الإمارة.

شراكة استراتيجية مع فريق الإمارات لسباق الدراجات الهوائية، وفرق ركوب الكراجات للمحترفين من الذكور والإناث في الإمارات، مما يعزز تفاني بريسايت في دعم التميز الرياضي داخل الدولة وعلى المستوى العالمي من خلال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بجيل الذكاء الاصطناعي

شراكة استراتيجية مع نسمة إنجازات، مقدم الخدمات الرائد لحلول الخدمات الرقمية والسحابية، للمساعدة في تسريع التحول الرقمي للكيانات الحكومية والتجارية في جميع إنحاء السعودية وتوسيع النظام البيئي الرقمي للمملكة لدعم رؤيتها 2030.

من جانبه، علق توماس براموتيدهام، المدير التنفيذي للشركة قائلا: "يمثل أدائنا الفصلي بدابة مبشرة للعام الحالي، مع اتفاقيات وشراكات جديدة للمساعة في تغيير السلامة العامة، وإنشاء مدن ذكية في المستقبل، ودعم الحكومات في جميع أنحاء العالم في تحقيق طموحاتها الرقمية بشكل مستدام".

تأسست "بريسايت" في عام 2020 بوصفها شركة تابعة لشركة "جي 42"، وهي تجسّد العوامل الثلاثة الأساسية لنجاح أي شركة ناشئة، ألا وهي الرؤية الطموحة، والكفاءات المبدعة، والرغبة الكبيرة بإحداث تغيير ملموس. تركز الشركة في أعمالها على دعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة من خلال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

تقدم "بريسايت" خدماتها للعملاء في قطاعات مختلفة، مع التركيز على ثلاثة قطاعات أساسية تمتلك القدرة والإمكانات الكبيرة على النمو في السوق والابتكار، وهذه القطاعات هي: