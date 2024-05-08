العالم اليوم - الدين العالمي يرتفع لمستوى تاريخي يبلغ 315 تريليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 01:21 مساءً - كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، الأربعاء، أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول 2024، بلغ 315 تريليون دولار.

وذكر المعهد في تقريره، أن الدين العالمي خلال الربع الأول 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5 بالمئة، فيما تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.

وحذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون، قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.

وفي 2024، اتجه قرابة 2 مليار نسمة أو سيتجهون خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الانتخابات الرئاسية، لاختيار مرشحهم، بصدارة الولايات المتحدة.

وقال المعهد: "الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار".

والشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.