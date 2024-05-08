العالم اليوم - بعد هجوم رفح.. تقرير يكشف خيارات نتنياهو الصعبة

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم رفح.. تقرير يكشف خيارات نتنياهو الصعبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 01:21 مساءً - شنت إسرائيل هجوما على مدينة رفح الفلسطينية رغم قبول حركة حماس مقترح وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه عبر وسطاء مصريين وقطريين، ما يثير التساؤلات بشأن أهداف إسرائيل من تلك المعركة وقدرتها على تحقيقها.

صحيفة التايمز نشرت تقريرا عبر موقعها بشأن خيارات إسرائيل من هذا الهجوم، موضحة أن الخيار الأفضل لتل أبيب هو احتلال كامل رفح وتدمير بنية حماس حتى لو تسبب ذلك في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهو ما سيؤدي لإدانة دولية فضلا عن أنه خيار يصعب تحقيقه.

نقل الفلسطينيين

ووصف البروفيسور مايكل كلارك، محلل شؤون الدفاع والمدير السابق للمعهد الملكي للخدمات المتحدة خطة الجيش الإسرائيلي لنقل مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية النازحة إلى منطقة لا يوجد بها صرف صحي أو مياه جارية بأنها "نصف ناضجة".

وقال الجنرال السير ريتشارد بارونز، القائد البريطاني السابق لقيادة القوات المشتركة: "إن إسرائيل لا توفر بالضبط أسطولاً من الحافلات لنقل الناس شمالاً". مضيفا: "يُطلب من العائلات الفلسطينية أن تجد طريقها بنفسها، هذا طريق طويل ليتم قطعه مع الأطفال والأجداد والأواني والمقالي".

وأشار إلى أنه: "سيكون من الصعب للغاية على حكومة الولايات المتحدة الحفاظ على تدفق الدعم السياسي والعملي لإسرائيل إذا بدأت، على الرغم من كل النصائح، في ذبح عدد كبير من الفلسطينيين الذين لم يتحركوا أو لم يتمكنوا من التحرك".

تدمير حماس

ونظراً لتحذيرات الولايات المتحدة بشأن العواقب الإنسانية الوخيمة للهجوم الشامل على رفح، فقد يحسب نتنياهو أن سلسلة من الغارات المحدودة قد ترضي المتشددين في إسرائيل مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، مع استرضاء المطالب الأميركية بضبط النفس.

وقال كلارك: "يمكنهم القيام بعمليات تطويق وإدخال سريعة للقوات الخاصة، والاستيلاء على نقاط معينة وتعزيزها كسلسلة من الجزر الصغيرة".

وأكد أنه: "رغم كون الأمر وحشي إلا أنه سيستغرق وقتا أطول، ولن يكون الإسرائيليون متأكدين من الوقت الذي هزموا فيه حماس".

ونظراً لوعد نتنياهو بتدمير حماس بالكامل، فقد يكون من الصعب إقناع شخصيات مثل بن غفير، وسموتريتش بذلك، لكن قد يكون هذا هو أقصى ما يمكن أن يفلت به عسكريًا دون خسارة المزيد من الدعم الأمريكي.

وفي فبراير، شنت إسرائيل غارة مماثلة على رفح، وقالت إنها أنقذت رهينتين من مبنى سكني، لكن الغارات الجوية المصاحبة قتلت 74 شخصا، وهو عدد القتلى الذي إذا تكرر عبر عدة غارات يمكن أن يحول الرأي العام الدولي بقوة أكبر ضد إسرائيل.

وقال ميراف زونسزين، وهو محلل كبير مقيم في إسرائيل في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية تحاول حل الصراعات: "إن العملية مسرحية بنسبة 99 بالمئة"، تريد إسرائيل أن تكون قادرة على القول إنها دخلت رفح على الأقل، إنه الحد الأدنى الذي يتفق الجميع تقريبًا في مجلس الوزراء الحربي على ضرورة القيام به، لكن اليمين المتطرف يريد الاحتلال الكامل وإعادة التوطين في غزة، لذلك قد لا يكون ذلك كافياً بالنسبة لهم".

التصعيد الإقليمي

وبين التقرير أن الجيش الإسرائيلي له أهدافه العسكرية الخاصة في رفح، وفي نفس الوقت فإن بقاء نتنياهو على المحك، وفي ظل ذلك فإن صور الأسر الفلسطينية الجائعة والنازحة تحت الحصار في رفح لا يمكن التنبؤ ما إذا كانت من الممكن أن تؤدي إلى أحداث في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.

فإسرائيل وإيران أطلقتا الصواريخ على بعضهما البعض ومصر تشعر بالقلق من امتداد العنف عبر حدودها إلى سيناء، وعلى الحدود الشمالية ، فإن حزب الله، الميليشيا التي تمتلك ترسانة أخطر كثيراً من ترسانة حماس، قد يتعرض لضغوط من أجل الرد إذا تعرضت رفح لهجوم.

يوم الإثنين، ناشد العاهل الأردني الملك عبد الله، أحد أقوى حلفاء الغرب في الشرق الأوسط، الرئيس بايدن شخصيًا في واشنطن العاصمة لتجنب الهجوم على رفح بسبب مخاوف من "امتداد إقليمي".

بالنسبة لنتنياهو، من المرجح أن تثير نهاية الحرب في غزة تساؤلات محرجة حول ما حدث في السابع من أكتوبر، ووفقا لبارونز، فإن وعده بالقضاء التام على حماس بعيد المنال".

وقال زونسزين: "ليس للحرب استراتيجية واضحة، وليس لها نهاية واضحة، حتى لو قمت بتفكيك حماس فلن يكون هناك أحد لملء الفراغ. إنها ليست عملية عسكرية فعالة لتحقيق هزيمة حاسمة من أي نوع".

لم يعد هناك مكان يمكن أن يتجه فيه الغزو الإسرائيلي لغزة إلى رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع، وبالتالي يبدو أن الحرب وصلت إلى منعطف حيث إما التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى.

وفي كل شهر تطول الحرب، لا يزال هناك خطر كبير من اندلاع حريق أكثر خطورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.