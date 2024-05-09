العالم اليوم - بدء تشغيل "أكبر محطة في العالم" لامتصاص التلوث من الهواء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 07:21 صباحاً - بدأت أيسلندا، الأربعاء، تشغيل "أكبر محطة في العالم" مصممة خصيصا لامتصاص التلوث من الهواء.

وحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن "ماموث" تعد ثاني محطة لامتصاص الهواء تطلقها شركة "كلايموركس" السويسرية في أيسلندا، وهي أكبر بعشر مرات من سابقتها "أوركا" التي بدأ تشغيلها في عام 2021.

وتقول الشركة إنها بدأت في بناء "ماموث" في يونيو 2022، مشيرة إلى أنها أكبر محطة من نوعها في العالم، حيث تضم 72 حاوية تجميع يتم استغلال 12 منها حاليا، ومن المقرر استخدام المزيد من الحاويات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعتمد المحطة على تقنية تعمل على امتصاص الهواء وإزالة الكربون منه اعتمادا على معالجات الكيميائية. ويمكن بعد ذلك حقن الكربون عميقا تحت الأرض، أو إعادة استخدامه عبر تحويله إلى منتجات صلبة.

وتخطط "كلايموركس" لنقل الكربون تحت الأرض حيث يتحول بشكل طبيعي إلى حجر، مما يؤدي إلى حبسه بشكل دائم.

ويأتي إطلاق هذه المحطة في الوقت الذي وصلت به تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون، المسبب الأساسي لظاهرة الاحتباس الحراري، في الغلاف الجوي إلى مستوى قياسي في عام 2023.

ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب وما يرافقه من عواقب وخيمة على البشر والطبيعة، يقول العديد من العلماء إن العالم بحاجة إلى إيجاد طرق لإزالة الكربون من الغلاف الجوي، بالإضافة إلى التخلص من الوقود الأحفوري بسرعة.