العالم اليوم - قتلى من حزب الله في هجوم إسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتلى من حزب الله في هجوم إسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 11:22 صباحاً - قتل 4 أشخاص من بينهم قادة في حزب الله، الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة ببلدة بافليه التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان.

وحسب مصادر "دوت الخليج"، استُهدفت السيارة بـ5 صواريخ أطلقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية.

ونفذت الغارة على طريق عام بلدة بافليه التي تقع شرق مدينة صور، على بعد 14 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وكشفت مصادر لبنانية أن الغارة الإسرائيلية "استهدفت قادة ميدانيين في حزب الله"، من بينهم أحمد حسن معتوق وعلي حمزة.

ويأتي الحادث بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي قال فيه إن "المهمة لم تكتمل" شمال إسرائيل في الصراع مع حزب الله، مضيفا أنه "لا يزال مصمما على السماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان".

وتابع غالانت في بيان مسجل، الأربعاء: "قد يكون هذا الصيف صيفا ساخنا"، في إشارة إلى احتمال توسع الأعمال القتالية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان.

ومنذ 7 أشهر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء التصعيد في غزة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في الهجمات المتبادلة.

وقتل أكثر من 250 من حزب الله وعشرات المدنيين في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر.

وفي إسرائيل أدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل نحو 10 جنود وعدة مدنيين.