العالم اليوم - "ألقته في نهر التماسيح".. أم تتخلص من طفلها بطريقة صادمة

انتم الان تتابعون خبر "ألقته في نهر التماسيح".. أم تتخلص من طفلها بطريقة صادمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 11:22 صباحاً - لقي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة حتفه في الهند، بعد أن ألقته أمه في نهر مليء بالتماسيح.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المرأة (26 عاما) ألقت الطفل (6 أعوام) في "قناة نفايات" تتدفق إلى نهر كالي في ولاية كارناتاكا غرب الهند، السبت.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن والد الطفل كان يضغط منذ فترة على الأم بسبب إنجابها طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب منها مرارا وتكرارا "التخلص منه".

وبعد مشاجرة حامية بين الزوجين، السبت، ألقت الأم ابنها في النهر، المعروف بتواجد التماسيح فيه.

وأطلقت الشرطة عملية بحث بعد اتصال الجيران، لكنها لم تتمكن من العثور على الطفل.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على جثته صباح الأحد، وعليها علامات عض أدت إلى إصابات خطيرة.

وتم القبض على والدي الصبي، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة لاحقا.