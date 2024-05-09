زيلينسكي: جيشنا يواجه "موقفا صعبا حقا" في المناطق الشرقية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن جيش بلاده يواجه "موقفا صعبا حقا" في المناطق الشرقية، حيث تقاتل قوات كييف لصد الجيش الروسي على طول قطاعات من خط المواجهة.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن شحنة مساعدات عسكرية أمريكية ضخمة جديدة في الطريق، زاعما أنها ستقلب الأوضاع.

وتابع "مع زيادة إمدادات الأسلحة، سيكون بمقدورنا وقفهم في الشرق، حتى الآن هم استحوذوا على زمام المبادرة هناك".

وتعاني القوات الأوكرانية من نقص في عديد جنود المشاة والمدرعات والذخيرة.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية تخسر ألف شخص يوميا بسبب إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على احتواء الهجوم الروسي بأي ثمن.

وأشار إلى أن أوكرانيا فقدت بالفعل أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، بالإضافة إلى 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.