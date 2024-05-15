نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر يفتتح مستشفى ميدانيًا جديدًا بسعة 60 سريرًا في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر و11 جمعية وطنية للصليب الأحمر على توحيد الجهود لفتح مستشفى ميداني في رفح بغزة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية الهائلة الناجمة عن النزاع المستمر.

وتهدف هذه الجهود إلى استكمال ودعم العمل الأساسي الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم الرعاية العاجلة. منذ بداية الأعمال القتالية، واصل موظفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعوها تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمجتمعات المحلية في غزة بشجاعة، وسط مستويات عالية غير مقبولة من الخسائر. وقد قُتل سبعة عشر من زملاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء أداء واجبهم، ولحقت أضرار بمرافق حيوية. ويشمل ذلك مستشفيي الأمل والقدس والعديد من مراكز خدمات الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى سيارات الطوارئ، حيث خرجت 25 سيارة إسعاف عن الخدمة. لقد تم اعتقال زملاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مع ورود تقارير مثيرة للقلق عن معاملتهم، ولا يزال مكان وجود العديد منهم مجهولًا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني القيام بعمل حيوي للاستجابة للاحتياجات الطبية للمجتمعات المحلية في غزة، بما في ذلك عن طريق تشغيل ثلاثة مراكز طبية متقدمة، وست نقاط طبية، وثلاث عيادات، بالإضافة إلى استجابتها الطارئة. إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شريك مهم في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وترحب اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية المشاركة بفرصة دعم عملها الأساسي أثناء تعافيها من الخسائر الفادحة في هذا النزاع.

ويهدف المستشفى الميداني الذي يضم 60 سريرًا إلى استكمال ودعم عمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الطبي والإنساني تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة في غزة. سيوفر المستشفى الميداني الرعاية الجراحية الطارئة. رعاية التوليد/أمراض النساء والأمهات وحديثي الولادة؛ رعاية الأطفال؛ وقسم العيادات الخارجية. يتم تضمين إدارة الإصابات الجماعية وقدرات الفرز.

سيكون المستشفى الميداني للجنة الدولية، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبدعم من جمعيات الصليب الأحمر في أستراليا والنمسا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وهونغ كونغ وأيسلندا واليابان والنرويج وسويسرا، قادرًا على توفير الرعاية الطبية للمرضى. ما يقرب من 200 شخص يوميا.

ويكافح الناس في غزة للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلبات الهائلة على الخدمات الصحية وانخفاض عدد المرافق الصحية العاملة. ويعمل الأطباء والممرضون على مدار الساعة، لكن قدراتهم تجاوزت الحد الأقصى.

وقد وجهت الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها ضربة مدمرة لنظام الرعاية الصحية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 33% فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى و30% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل في بعض قدراتها، وتلك التي لا تزال تعمل مكتظة بالمرضى، وشدة احتياجاتهم الصحية، ونقص الإمدادات. والموارد اللازمة لمعالجتهم، فضلًا عن النازحين الذين يبحثون عن مأوى آمن.

ويواجه الطاقم الطبي أشخاصًا يصلون مصابين بإصابات خطيرة، وزيادة في الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي محتمل، ومضاعفات مرتبطة بالأمراض المزمنة التي لم يتم علاجها والتي كان ينبغي علاجها قبل أيام. وتشيع عمليات بتر الأطراف، فضلًا عن التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية التي تنتشر بسرعة بين مجتمعات النازحين بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي والحصول على الغذاء. إن الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والالتهاب الرئوي والأمراض المعدية وغير المعدية، على سبيل المثال لا الحصر، لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه لأن الأولوية هي لعلاج المصابين بجروح خطيرة.

ومع تزايد الاحتياجات الصحية يومًا بعد يوم في غزة، تكرر اللجنة الدولية دعوتها لحماية المرافق الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني. لا يجوز قتل أي مريض وهو مستلقي على سرير المستشفى. لا ينبغي أن يموت أي طبيب أو ممرض أو أي من العاملين في المجال الطبي أثناء عملهم على إنقاذ الأرواح. تعد المستشفيات ملاذًا لعلاج الحياة البشرية والحفاظ عليها - وينص القانون الإنساني الدولي على أنه يجب على جميع أطراف النزاع احترام المهمة الطبية وحمايتها، بما في ذلك البنية التحتية.

يعد المستشفى الميداني استمرارًا لأكثر من 15 عامًا من الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية في مجال الرعاية الصحية في غزة. وتقدم فرق اللجنة الدولية الخدمات الجراحية في مستشفى غزة الأوروبي، وتدعم مستشفيات أخرى من خلال التبرعات الطبية حيث دعمت آلاف المرضى منذ تصاعد النزاع.

سيتألف فريق المستشفى الميداني من نحو 30 خبيرًا في المجال الإنساني من مختلف الجمعيات الوطنية المساهمة والموظفين المقيمين واللجنة الدولية، وسيشمل جراحين وأطباء وأطباء تخدير وممرضات وفنيين ومهندسين ولوجستيين وإداريين.

وفي الوقت الحالي، تساهم الجمعيات الوطنية بما يلي:

ويقوم الصليب الأحمر الأسترالي بنشر موظفين.

ويساهم الصليب الأحمر النمساوي في إنشاء نظام لتنقية المياه بالتناضح العكسي.

ويساهم الصليب الأحمر الكندي بالمعدات الجراحية والمستهلكات الطبية ومعدات ولوازم التطهير والأدوية، بالإضافة إلى نشر الموظفين.

ويساهم الصليب الأحمر الدانمركي في توفير أماكن إقامة لأماكن نوم الموظفين ونظام لتنقية المياه بالتناضح العكسي، فضلًا عن نشر الموظفين.

ويساهم الصليب الأحمر الفنلندي بمعدات الأشعة السينية وخزانات المياه والمغاسل، فضلًا عن نشر الموظفين.

ويساهم الصليب الأحمر الألماني بمعدات التمريض، ومعدات المختبرات، ومواد إقامة الموظفين، ومجموعة أدوات الكهرباء، وخزانات المياه، والأحواض، بالإضافة إلى نشر الموظفين.

ويقوم الصليب الأحمر في هونغ كونغ بنشر الموظفين.

كما يقوم الصليب الأحمر الأيسلندي بنشر الموظفين.

ويساهم الصليب الأحمر الياباني في العلاج الطبيعي التمريضي ووحدة غرفة العمليات/التخدير.

ويساهم الصليب الأحمر النرويجي، الذي يتولى دورًا تنسيقيًا في المشروع، بالمعدات الطبية ونظام تنقية المياه والمعدات المكتبية والخيام والإضاءة وأدوات المراحيض وأدوات المطبخ والأدوية الصيدلانية، فضلًا عن نشر الموظفين.

ويقوم الصليب الأحمر السويسري بنشر الموظفين.

وستحافظ اللجنة الدولية على الإمدادات الطبية طوال عمل المستشفى الميداني.