عاجل:- سقوط مروحية الرئيس الإيراني بالقرب من منجم نحاس سونقون (تفاصيل البحث)

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث سقوط مروحية بالقرب من منجم نحاس "سونقون" في منطقة شمال غرب إيران، وفقًا لتلفزيون إيران.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن 40 فريقًا للتدخل السريع يعملون على البحث عن المروحية.

وأوضحت أن البحث الجوي مستحيل بسبب هبوط المروحية في منطقة جبلية وعرة، بالإضافة إلى الظروف الجوية التي تعوق استخدام المسيرات. وأشارت الجمعية إلى أن الجهود تركز على البحث عبر الطرق البرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

تفاصيل الحادث والجهود الإنقاذية

تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث هبوط صعب في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأفادت الوكالة بأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آية الله هاشم وعدد من المسؤولين الآخرين كانوا على متن المروحية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع في منطقة غابات "ديزمار" بين قريتي "عوزى" و"بير داود". ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في منطقة "ورزغان" وبدأت عمليات البحث، وفقًا لما نقلته وكالة "نور نيوز" الإيرانية.

تشكيلة المروحيات وجهود الإنقاذ

كانت القافلة المروحية تضم ثلاث مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين إلى وجهتهما بسلام.

حسب تقارير الهلال الأحمر وقوات الشرطة، يتم تنفيذ عمليات البحث عن المروحية المفقودة، وتعمل فرق الإغاثة على الوصول إلى موقع الحادث. وأفادت وكالة "إرنا" بإرسال 20 فريق إنقاذ إلى المنطقة، لكن بسبب عدم توفر الطرق والظروف الجوية السيئة، وخاصة الضباب الكثيف، قد يستغرق عملية البحث والإنقاذ وقتًا طويلًا.