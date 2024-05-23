العالم اليوم - اقتصاد الإمارات‭ ‬ينمو 4.3 بالمئة خلال الربع الرابع من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 01:21 مساءً - نما اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، وذلك في ظل تفوق للنمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير.

ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 6.7 بالمئة في الفترة ذاتها.

وكانت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات من بين القطاعات الأكثر نموا، بحسب رويترز.

كما كثفت الدولة الخليجية استثماراتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

وسرعت دولة الإمارات خططها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي، إذ يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساهمة في النمو.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.

ورفع الصندوق توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4 بالمئة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين في أبريل، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، وهو الأسرع في منطقة الخليج.

وقال محللو بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية، الخميس: "يتمتع اقتصاد الإمارات بمتانة ملحوظة في ظل ظروف خارجية تتسم بالضعف وكذلك أسعار الفائدة الأعلى بشكل كبير في عام 2023".