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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مواقع: زيادة فترة قطع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 10:11 مساءً - نقلت عدة مواقع عن مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن مدة انقطاع الخدمة أو ما يسمى بتخفيف الأحمال ستزيد من ساعتين إلى 3 ساعات بداية من اليوم نتيجة زيادة الاستهلاك مع اشتداد الحر.
وقال المصدر المسؤول أن مركز التحكم أبلغ شركات التوزيع في تمام الساعة الثانية ظهرًا أنه سيتم زيادة مواعيد تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين وتمتد فترة الانقطاعات من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة ليلًا.
ونقلت المواقع، ومنها المصري اليوم ومصراوي والشروق، أن السبب وراء زيادة مدة تخفيف الأحمال نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها البلاد والتي أثرت على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال المصدر أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتلاشي قطع الخدمة عن المناطق التي تعقد بها اختبارات الثانوية العامة.
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