نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 مسيرة في عدة مقاطعات روسية خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إسقاط 25 مسيرة في عدة مقاطعات روسية خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية باستخدام مسيرات على الأراضي الروسية".

وتابع: "تم اعتراض 12 مسيرة في مقاطعة بريانسك و9 مسيرات في مقاطعة سمولينسك، ومسيرة واحدة في مقاطعة فورونيج ومسيرتين في مقاطعة كورسك ومسيرة في مقاطعة روستوف".

تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.