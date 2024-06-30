الدفاع الروسية: تحرير بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا بجمهورية دونيتسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 06:35 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية حررت بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الأحد أنه تم تحييد نحو 1860 عسكريًا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى أن مجموعة قوات الشمال قامت بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 285 عسكريًا أوكرانيًا، كما قامت مجموعة قوات الغرب بتحسين تموضع القوات وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجومين مضادين، والقضاء على نحو 515 عسكريًا أوكرانيًا.

وأضافت: أن عمليات مجموعة قوات الجنوب ساهمت في تحرير بلدة سبورنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تمركز القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد، والقضاء على نحو 450 عسكريًا أوكرانيًا.. ونوهت بأن مجموعة قوات المركز نجحت في تحرير بلدة نوفوألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين تمركز القوات، كما هزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، فضلا عن القضاء على نحو 370 عسكريًا أوكرانيًا.

ولفتت إلى أن مجموعة قوات الشرق نجحت في تحسين تمركز قواتها وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية والقضاء على نحو 130 عسكريًا أوكرانيًا، كما قامت مجموعة قوات "دنيبر" بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 105 عسكريين أوكرانيين.

كما أشارت إلى أن عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت قطارًا يحمل أسلحة ومعدات عسكرية وعسكريين أوكرانيين، وتجمعات للقوات الأوكرانية في 127 نقطة، وتم إسقاط 72 مسيرة أوكرانية وصاروخين موجهين بعيدي المدى "نبتون"، و3 صواريخ خداعية "مالد" و9 قذائف لراجمات "هيمارس".