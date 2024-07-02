الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً في الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل عدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. وأن الاعتقالات تركزت في مدن بيت لحم ونابلس والقدس والخليل، ومن بين المعتقلين طفل وشقيقان وأسرى سابقون.
وأكد النادي على اعتقال نحو 9490 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي.
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