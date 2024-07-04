أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 38011

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 38011
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفاً و11 شهيداً و87 ألفاً و445 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن استشهاد 58 شخصا، وإصابة 179 آخرين.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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