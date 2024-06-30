مصدر: مصر كثفت اتصالاتها مع إسرائيل والفصائل للوصول لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مصدر أمني رفيع المستوى، قال للقاهرة الإخبارية، في وقت سابق من اليوم، في إن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة.

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