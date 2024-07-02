لويس دوما: وجود شراكات في عدة مجالات دليل على قوة العلاقات بين مصر وكندا

جدة - نرمين السيد - سفير كندا بالقاهرة لويس دوما

أكد سفير كندا بالقاهرة، لويس دوما، أن العلاقات بين مصر وكندا قوية، والدليل على ذلك وجود شراكة في عدة مجالات منها الثقافية والاقتصادية.





وأشاد السفير، خلال الاحتفال بالعيد الوطني لكندا، وأيضا مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الكندية، بالصداقة طويلة الأمد مع مصر. وتابع: "نحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على الصداقة، وعلى العمل معا لتحقيق أهدافنا المشتركة، كلها بدأت بالعمل المشترك لتحقيق السلام".

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