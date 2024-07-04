وزير الخارجية يؤكد استمرار الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إن الجهود المصرية مستمرة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقال إنه يجب تدشين قواعد لفض الاشتباك لتسهيل عمل المنظمات الأممية وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وأضاف وزير الخارجية، أنه يجب الضغط على إسرائيل لفتح مزيد من المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونوه وزير الخارجية بأهمية دعم جهود السلطة الفلسطينية محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي يتخذها الاحتلال في الضفة الغربية.

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