حودة بندق يطرح أغنية "أنا هدية".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندق، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا هدية"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.





تفاصيل أغنية أنا هدية لـ حودة بندق

وأغنية أنا هدية من كلمات احمد يوسف، ميكس وماستر هاني محروس، توزيع زياد وائل.

أحدث أغاني حودة بندق

طرح المطرب الشعبي حودة بندق، مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "المرايا"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية.

والأغنية من كلمات وألحان محمود العربي، توزيع أحمد الخضري، كيبورد ربيع جمال، إخراج زيزو الأسود، انتاج سكر مصر.

كلمات أغنية المرايا





حاسس بغزة في قلبي

سكاكين تقطّع فيا

دموعي نازلين على خدي

ما كفايه بقا يا عينيا





عمال بداري في اوجاعي

ولا حد حاسس بيا

فيه دوشه دايما في دماغي

والحمل تقيل عليا





كل ما ابص في المرايه

بلقى واحد واقف معايا

شكله يا ناس غريب

عن عينيا





انا محتاج مكان لوحدي

مش محتاج لحد جنبي

اخد هدنه من البشر

ومن الدنيا





مبقتش بدي امان

ولا حتى ثقه لمخلوق

بقيت بشم ريحة الخيانه

قبل حتى مادوق





فرَّحت كل الناس

ولا حد يوم فرَّحني

وان يوم ايد اتمدتلي

تتمد علشان تدبحني





اللي انا قلت كله الا دا

اكتر حد جابلي الاذى

واه من الصدمه لما تيجي

من القريب آه





كلها ماشيه يلا نفسي

غلطه مخدتش انا حرصي

لما وقعت ملقتش

جنبي يا ناس حبيب





ياللي انتو باصين لحياتي

وفاكرني بغزي العين

ماتيجوا وتجربوا عيشتي

لو حتى بس يومين





مايغركوش ان انا بضحك

دنا اللي بداري وبخبي

لو شوفتوا ايه جوايا

هتعملو حداد على قلبي





انا لو حد طبطب عليا

انا مش هقدر امسك عينيا

مانا مش واخد عالحنية

اعذروني





اصل انا كل حاجة نحوا

بتأكدلي ان انا ضحية

مانا ياما شفت اقرب الناس ليا

بياذوني





روحوا قولو للي بيكرهني

مش فارقه عندي كتير

لا حبك كان مزودني

ولا شوفت منك خير





قلبي اللي كان متلصم

خلّصتوا بدري عليه

من كتر ما تكسر اتحطم

ملقاش علاج يداويه





اللي راهنت يوم عليهم

دول خذلوني الله يجازيهم

عضوا الايد اللي شالتهم ياما لسنين





دا الكسبان معاكو خسران

والمتغطي بيكو عريان

ده اللي يشوف منكو سلكان

يعتبروا كمين





آخر أعمال حودة بندق

ويذكر أن طرح الفنان حودة بندق مؤخرًا أغنية "التزموا الصمت" بالتعاون مع الفنان عصام صاصا.

التزمو الصمت اسود الارض راجعين

ومش هيسمو

اخوات ع الجد نموت علي

بعض الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش علي اي

وضع بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو