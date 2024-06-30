حزب المستقلين الجدد: الحكومة الجديدة مطالبة باستثمار ما تم طرحه من حلول تهم المواطن في الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 06:36 مساءً - أكد حزب المستقلين الجدد، إن الحكومة الجديدة، ستكون مطالبة باستثمار ما تم طرحه من حلول كثيره لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني، وأن تعمل علي تنفيذها في اطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي اكبر .

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن طلباتنا من الحكومة الجديدة واضحة، وهي الاهتمام باتخاذ اجراءات فاعله لحل مشاكل المواطن البسيط، وأن تنتهج نهجا أكثر فاعليه في ترتيب الاولويات ولا سيما التي تمس المواطن في حياته اليومية، في ظل هذا الاضطراب الاقليمي والعالمي جنبا إلي جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الحكومة المستقيلة بذلت جهدا لكن المواطن يعنيه في المقام الاول ما يمسه من خدمات مباشره من مأكل ومشرب ومسكن وصحه وتعليم، ولن يتأتي ذلك الا من خلال السير قدما باتخاذ سياسات اقتصادية قادره علي تحقيق ذلك.

من جانبه أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحكومة الجديدة يجب أن تستثمر ما تم طرحه من حلول كثيره لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني، وأن تعمل علي تنفيذها في اطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي اكبر، موضحاً: الشعب يعلق آمال كبيرة علي الحكومة الجديدة في تخطي العقبات الاقتصاديهة والإقليمية الراهنة، مع تحقيق تفاعل أكبر وتماس أكبر مع المواطن المصري الذي يستحق كل التقدير والاحترام.