في ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم الأعمال في مسيرة خيري بشارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 30 يونيو، ذكرى ميلاد واحد من أبرز مخرجي الجيل الحالي، من أبرز نجوم الإخراج السينمائى في صناعة السينما، أصبح بصمة خاصة به في عالم الإخراج، قدم العديد من الأعمال السينمائية التي يعشقها الجمهور، أعظم مخرجي مصر والذي تحدث طفرة فنية في عالم الفن والتمثيل بإخراجه المتميز لعدد من الأعمال الفنية هو المخرج خيري بشارة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال المخرج خيري بشارة..

أعمال خيري بشارة

أفلام قام بأخراجها: يوميات نائب في الأرياف، الأقدار الدامية، العوامة رقم ٧٠، الطوق والإسورة، يوم مر ويوم حلو، كابوريا، رغبة متوحشة، ايس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور، حرب الفراولة، قشر البندق، ليلة على القمر.

مسلسلات قام بأخراجها: مسألة مبدأ، ملح الأرض، الفريسة والصياد، الهروب من الغرب، ريش نعام، بنت اسمها ذات، الزوجة الثانية، الطوفان، السنونو.

أهم وأول أعمال خيري بشارة في مسيرته الفنية

وكان أول أفلام خيري بشارة التي عبرت عن الحرب والواقع وقتها، وهو فيلم "صائد الدبابات" وهو من أوائل الأعمال التي أرّخت لحرب أكتوبر، وقدم أول أفلامه الروائية "الأقدار الدامية"، والذي تحدث فيه عن الأحوال المجتمعية في فترة حرب ٤٨، وعُرض هذا الفيلم بعد فيلم " العوامة ٧٠" الذي يمثل تجربة ذاتية وشخصية له ممزوجة بالواقع، وهو من الأعمال التي اعتبرها الكثيرون تجديدًا لروح السينما، ويقول عنها خيري بشارة "الفيلم محاولة للحديث والتعبير عن نفسه وعن جيله أيضًا".

جوائز حصل عليها خيري بشارة

وحصد خيري بشارة على العديد من الجوائز في مسيرته الفنية، كان من أهمها جائزة الفكرة عام 1975 عن فيلمه “صائد الدبابات” في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة، وأيضًا حصل على جائزة السيناريو والإخراج عن عدة أفلام في عامي 1976 و1977، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، كرّم عم مجمل أعماله من مهرجان مالمو للسينما العربية 2024، تم اختيار ستة من أفلامه باعتبارها من أفضل مئة فيلم غنائي مصري في مهرجان الإسكندرية السينمائي دورة عام 2023.