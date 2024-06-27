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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمية تلامس أدنى مستوى في أسبوعين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يونيو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) لأسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2310.20 دولار، نقلاً عن وكالة “”.
وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر، إن “صعود الدولار الأمريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل أسعار الذهب وكأنها تسبح ضد التيار”.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.
ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 930.39 دولار.
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