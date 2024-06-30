رئيس الوزراء: الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه للشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال البترول والغاز، والوفاء بجميع الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال لقائه مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقدم الأعمال الخاصة بشركة إيني في مصر ودعم الاستثمارات الخاصة بها في السوق المصرية.

وأعرب مدبولي عن تقديره “الشديد” للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية الذي استمر في ظل “التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر على مدار الفترة الماضية”، وهو ما يؤكد “ثقة الشركة في الاقتصاد المصري”.

بدورها، قالت مارتينا أوبيتزي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، إن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لشركة إيني، مؤكدة استمرار العمل لتعزيز سبل التعاون الممكنة بين الشركة والحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.