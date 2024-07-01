مال وأعمال

وزير المالية: نتطلع إلى مزيد من الدعم والتعاون مع البنك…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نتطلع إلى مزيد من الدعم والتعاون مع البنك… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعاون المصري مع البنك الدولي نموذج للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

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قال الوزير، في لقائه مع آنا بيردي المدير العام للعمليات بالبنك الدولي: “حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولي من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير”

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وتابع: “نعمل معًا على تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولي فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة وانعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».

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واستعرض وزير المالية أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، قائلًا: “نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، التي تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية”.

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أشار الوزير إلى الاستمرار في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم في “إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار”.

وبدورها، أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلي، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبني سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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