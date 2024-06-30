نعرض لكم الان تفاصيل خبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في رأس شقير باستثمارات 7… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 01:11 صباحاً - دوت الخليج – وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقية تعاون مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية وZero Waste المصرية/ إماراتية؛ لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعًا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة.

وأضاف أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بجميع مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة.

وأضاف أن هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تجري عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصًا وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مددًا طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.

وأوضح أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي ستقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي ستقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وكذلك الرسوم عن كل طن يصدر والضرائب بأنواعها المختلفة والتي ستسدد جميعًا بالدولار.

وتابع: فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سينتج المشروع أكثر من مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن تحالف (EDF Renewable الفرنسية وZero Waste المصرية / إماراتية) سيضخ تكلفة استثمارية مقدارها ملياري يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، تمول بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها 7 مليارات يورو.

ونوّه بأن التحالف أعد دراسة جدوى أولية للمشروع وحدد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها، والتي تتمثل في مساحة مقدارها 420 كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وأرض المصنع بمساحة مقدارها 1.2 مليون م2 للمراحل الثلاث.

وتابع: بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض 100 م، مع تولي شركة المشروع تمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول 400 م وغاطس 17 م، وتركيب جميع المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستتولى شركة المشروع أيضا إنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.