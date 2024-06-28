نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على كبرى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، بات قريبًا للغاية من حسم ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على كبرى صفقاته الصيفية

وتعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حُر، بالإضافة إلى حصوله على خدمات البرازيلي أندريك من بالميراس.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز، اقترب بشدة من الحصول على خدمات ليني يورو مدافع ليل الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يضعون الخطوط العريضة مع إدارة ليل على حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة إلى أن المدافع الفرنسي فضل الانتقال إلى ريال مدريد بالرغم من وجود عرض مغري من قبل باريس سان جيرمان.