مدبولي: الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان.





وأضاف "مدبولي" خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"، اليوم الأحد، أنَّ القاهرة تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي" كل عام لتحقيق طموحات الجانبين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

والمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من المقرر عقده خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة.

يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.