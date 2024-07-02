مصادر للدستور: شريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية

أعلنت مصادر للدستور، اليوم الثلاثاء، تعيين شريف الشربيني وزيرًا للإسكان وأحمد كوچوك وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.





ويترقب الشارع المصري، تأدية الحكومة الجديدة لـ اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويشمل التغيير عددًا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث سيتم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، فيما سيتم دمج وزارات واستحداث أخرى لمواكبة التحديات.

وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.