مصادر لليوم السابع: تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، نقلا عن مصادر لليوم السابع، بأنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر.





وقال مصدر حكومي مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم تغيير وزراء البترول والكهرباء، بالإضافة إلى حقائب التعليم والزراعة والتموين والمالية والعدل والتضامن.

وقال المصدر لـ"إكسترا نيوز"، إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وأن حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية، غدا برئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين، اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عن مصدر حكومي مطلع أن تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.