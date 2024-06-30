رئيس الوزراء: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبي

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان، مضيفا أن البرنامج يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.





وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقعنا 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024. والمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من المقرر عقده خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة. يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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