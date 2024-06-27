جاما للإنشاءات تنضم لتحالف حكومي يخطط لاستيراد الغاز الصخري…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يونيو 2024 05:12 مساءً - العربية نت _ اختار تحالف حكومي مكون من 4 شركات عاملة بقطاع البتروكيماويات والغاز الطبيعي، شركة جاما للإنشاءات كممثل وحيد للقطاع الخاص بمشروع استيراد غاز الإيثان السائل “الغاز الصخري الأمريكي”.

وكشف مسؤول حكومي مطلع على الملف لـ”العربية BUSINESS”، عن اكتمال تحالف المشروع الذي سيضم 5 شركات “المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم“، سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”، المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، وجاما للإنشاءات”.

أضاف أن التحالف سيتولى إنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال يونيو الجاري، برأس مال يتجاوز 600 مليون دولار يدفع على 3 مراحل، منه نحو 340 مليون دولار للمرحلة الأولى.

وسيتم تدبير 40% من رأس المال عبر المساهمين، في حين سيجري تدبير 60% عبر قروض بنكية، مضيفًا أن حصص المساهمين ستتوزع بنحو 25% لصالح “سيدبك”، و25% لشركة “إيثيدكو”، و25% إلى شركة “جاما”، ونحو 15% لشركة “إيكم”، و10% لصالح شركة “جاسكو” بحسب المسؤول.

وتعد صناعة الأسمدة والبتروكيماويات من الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي الذي يُعتبر مدخلاً رئيسياً في الإنتاج.

تابع المسؤول أنه سيتم الحصول على الغاز الصخري الأمريكي عبر موردين غاز عالميين سيتم التعاقد معهم عقب الانتهاء من إنشاءات المشروع، بحيث ستتولى شركتي “سيدبك وإيثيدكو” طرح مناقصات الاستيراد وستتم الترسية للعروض الأفضل سعرًا والتي ستلتزم في الغالب بالتسعيرة العالمية للغاز.

أضاف أنه سيتم توجيه كامل الشحنات المتعاقد عليها إلى شركتي “سيدي كرير وإيثيدكو” لتلبية استهلاك الشركتين من الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج 100% من الطاقات التشغيلية.

تابع أن التعاقد سيتضمن استلام شحنات الغاز داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية، بكميات ستتراوح بين 600 ألف إلى مليون طن سنويًا.