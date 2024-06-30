نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. بيراميدز: ما حدث في مباراة سموحة إهمال واضح من صاحب الأرض وننتظر قرار الرابطة النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة عن آخر مستجدات أزمة مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة والتي لم يتم استكمالها بسبب نشوب حريق بستاد الإسكندرية.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ " دوت الخليج الرياضي " أن مسؤولي بيراميدز ينتظرون قرار رابطة الأندية المحترفة المصرية النهائي بشأن تلك الأزمة، وبناءا عليه دراسة قرار التصعيد حال عدم احتساب نقاط المباراة إلى السماوي.

وأكد المصدر، أن اللائحة تنص على أنه في حالة حدوث إهمال وعطل في الكهرباء يتم احتساب نقاط المباراة للفريق الضيف نظرا لتقصير الفريق صاحب الأرض.

وتابع، تقرير الحادث أكد أن تلك الأزمة نشبت بسبب إهمال جسيم من المسؤولين.

وأتم، ننتظر قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن تلك الأزمة قبل تصعيد الأمور.

وفي سياق متصل كتب عاطف شادي المنسق الإعلامي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الإجتماعي منذ دقائق قليلة:" أظن التقرير واضح إهمال جسيم وعطل في الكهرباء معروف من قبل المباراة وما حدش اتحرك لإنقاذ الموقف ما تسبب في الحريق، يعني الموضوع مش ظرف قهري خالص ومشكلة كهرباء واللائحة واضحة فوز بيراميدز 2-0 ".