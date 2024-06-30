نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يوجه طلب غريب لرابطة الأندية بشأن مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالَبَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بإعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي اعتذر مجلس الأبيض برئاسة حسين لبيب عن عدم خوضها، اعتراضًا على ترتيب مباريات الدوري.

وكان من المقرر أن تقام مباراة القمة يوم 25 يونيو، إلا أن الزمالك اعتذر عن المشاركة في اللقاء.

تصريحات رضا عبد العال

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتصعيد أزمة مباراة القمة وامطالبة بإعادتها حال قرار رابطة الأندية المحترفة بإعادة مباراة سموحة وبيراميدز التي تم إلغاؤها مساء أمس الجمعة عقب اندلاع حريق في ستاد الإسكندرية.

وأضاف: لا بد أن تعاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خاصًة أن الأخير لم ينسحب من المباراة ولم يذهب إلى ملعب المباراة من الأساس.