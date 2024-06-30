نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف حديث مثير لقائد الأهلي له في مباراة لقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق السعيد نجم الزمالك والاهلي، أن شادي محمد في أحد مباريات القمة تحدث معي انا وطارق السيد وكان يلعب هو ظهير أيمن وقال لنا " ابعدوا من هنا بقي وروحوا العب في حتة تانية بقي أنا تعبت بهزار كده مابينا".

تصريحات طارق السعيد

واضاف طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية، ان العقلية هي جزء من نجاح أي لاعب في الاحتراف وهو نفس الأمر الذي حدث مع امام عاشور وأكثر أمر سلبي في حياتي هو رجوعي من الاحتراف.

وواصل، أن رحيله عن الزمالك كان بسبب عدم تجديد عقده في الوقت الذي يطلبه فيه المنافس ومدرب بحجم مانويل جوزيه، وجلست مع رئيس نادي الزمالك احتراما له ولكن كنت وقعت مع الاهلي وكان نفسي أكمل مع الزمالك ولكن الامر لم يكن بيدي.

واختتم، أن رفض جمهور الزمالك له للتواجد كمدرب أنه يفسره علي أنه حب له لأنه الجماهير لم تكن تتمني رحيله من الاساس وكان من الصعب أن يتواجد داخل بيته ويتعرض للإهانات.